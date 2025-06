Wien-Penzing: Frau stirbt nach Sturz von Balkon

Die Beamten aus Rudolfsheim-Fünfhaus fanden am Dienstag um kurz vor Mitternacht eine reglose 37-Jährige im Innenhof mehrerer Mehrparteienhäuser am Boden liegend vor. Umgehend wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, jedoch konnte der Notarzt der Berufsrettung Wien nur mehr den Tod der Frau feststellen. Die Frau soll aus dem sechsten Stock gestürzt sein.

Mann vorläufig festgenommen

In der Wohnung befand sich der Lebensgefährte der Frau, ein 48-jähriger Österreicher. Dieser wäre, heißt es von Julia Schick – Pressesprecherin der LPD Wien – in weiterer Folge vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. "Der Verdächtige wird im Laufe des Tages einvernommen. Bisher sind mir keine Einsätze wegen häuslicher Gewalt an dieser Adresse bekannt", so die Sprecherin.

Das Landeskriminalamt Wien habe die Ermittlungen übernommen. Ob ein Gewaltdelikt vorliegt, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.