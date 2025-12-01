U-Haft für Mann, der Wienerin angeblich aus Fenster stoßen wollte

Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Als die von Zeugen alarmierte Polizei eintraf, hielt er die 23-Jährige noch am Hals fest .

Das Landesgericht hat am Montag über einen 26-Jährigen die U-Haft verhängt , der Samstagfrüh in Penzing versucht haben soll, eine junge Frau aus einem Wohnungsfenster zu stoßen.

Gegen seine Festnahme soll sich der Algerier heftig gewehrt haben, indem er mit einer Porzellanscherbe auf die Beamten losging.

Kein Verdacht auf versuchten Mord

Seitens der Staatsanwaltschaft wird gegen den Mann nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen gefährlicher Drohung und zusätzlich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Möglicherweise werden im Zuge der laufenden Erhebungen auch noch Bestimmungen im Suchtmittelgesetz herangezogen: bei der polizeilichen Durchsuchung der Wohnung waren Suchtmittel, Bargeld und Utensilien sichergestellt worden, die typischerweise für den Handel mit Drogen verwendet werden.