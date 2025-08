Nach Messerstich am Yppenplatz: 32-Jähriger festgenommen

Nach dem Messerstich in der neuen Waffenverbotszone am Yppenplatz in Wien-Ottakring hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Bei der Auseinandersetzung war am Samstag ein 26-Jähriger schwer verletzt worden.

Messer mit Blutspuren

Zeugen hatten am späten Samstagabend - nur einen Tag nach dem Inkrafttreten der neuen Waffenverbotszone in dem Bereich - die Polizei gerufen, nachdem es zu einer Rauferei gekommen war. Polizisten fanden kurz vor 22.00 Uhr den 26-Jährigen in der Brunnengasse auf dem Boden liegend mit mehreren Schnitten an den Armen und am Kopf. Der Verdächtige und mehrere Beteiligte waren geflüchtet.

Die Tatwaffe, ein 30 Zentimeter langes Messer mit Blutspuren an der Klinge, entdeckten die Beamten in der Nähe des Tatortes.