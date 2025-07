Mit Schaufel und Eisenstange: Gärtner nach Schlägerei am Friedhof verurteilt

Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Friedhof Ottakring , bei der sie mit einer Schaufel bzw. einer Eisenstange aufeinander eingeschlagen hatten, sind am Donnerstag zwei Friedhofsgärtner am Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden.

Auseinandersetzung vor einem Jahr

Die gewalttätigen Szenen hatten sich auf den Tag genau vor einem Jahr abgespielt, wobei in der Verhandlung für Prozessbeobachter nicht nachvollziehbar war, was die beiden Männer am 10. Juli 2024 derart gegeneinander aufgebracht hatte.

Ausschlaggebend soll angeblich der Umstand gewesen sein, dass der Ältere seinem Kollegen offenbarte, dass er gemeinsam mit einer Frau an einem ganz bestimmten Ort in der Türkei Urlaub machen wollte. Das soll die religiösen Gefühle des Jüngeren verletzt haben, denen er mit Beschimpfungen und Beleidigungen in Richtung des 47-Jährigen Ausdruck verlieh, die dieser wiederum dem Vorgesetzten der beiden meldete.