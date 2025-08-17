18-jähriger Mann greift Polizisten nach Betretungsverbot an

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In der Nacht auf Samstag sprachen Polizisten der Polizeiinspektion Rötzergasse ein Betretungsverbot für die Schutzzone Yppenplatz gegen einen 18-Jährigen, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, sowie zwei seiner Begleiter aus. Die Maßnahme sei präventiv erfolgt, da alle drei Personen bereits in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten waren.

