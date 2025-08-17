18-jähriger Mann greift Polizisten nach Betretungsverbot an
Zusammenfassung
- 18-Jähriger erhält nach mehrfacher strafrechtlicher Auffälligkeit ein Betretungsverbot für den Yppenplatz.
- Bei der Übergabe der Dokumente attackiert der Mann einen Polizisten und leistet Widerstand bei der Festnahme.
- Vier Polizisten werden verletzt, drei davon müssen im Krankenhaus behandelt werden.
In der Nacht auf Samstag sprachen Polizisten der Polizeiinspektion Rötzergasse ein Betretungsverbot für die Schutzzone Yppenplatz gegen einen 18-Jährigen, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, sowie zwei seiner Begleiter aus.
Die Maßnahme sei präventiv erfolgt, da alle drei Personen bereits in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten waren.
Mehrere Polizisten verletzt
Doch bereits bei der Übergabe der Dokumente eskalierte die Situation: Der 18-Jährige attackierte einen Polizisten mit Faustschlägen und wehrte sich bei der anschließenden Festnahme.
Als die Beamten dem Mann die Handschellen abnehmen wollten, um ihn zu durchsuchen, kam es erneut zu einem Gewaltausbruch. Insgesamt wurden vier Polizisten bei dem Vorfall verletzt, drei davon mussten im Krankenhaus behandelt werden.
