Mann (34) griff bei Festnahme in Wien Polizisten an

Am Südtiroler Platz in Wieden kam es gestern Vormittag zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Beamter verletzt wurde. Polizisten der Inspektion Taubstummengasse erkannten gegen 10:15 Uhr einen 34-jährigen Mann russischer Staatsangehörigkeit, der einem Autofahrer mit einer Panne half. Der Mann war den Beamten bekannt, da er bei einer Amtshandlung am 19. Juli dieses Jahres wegen nicht bezahlter Strafakte in Höhe von 10.000 Euro mutmaßlich die Flucht ergriffen hatte.

Als die Polizisten den Mann anhalten wollten, soll dieser seine Umhängetasche einem Begleiter zugeworfen haben, der mit der Tasche flüchtete. Der 34-jährige Tatverdächtige soll daraufhin einem der Beamten mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser verletzt wurde.