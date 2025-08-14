Mann (34) griff bei Festnahme in Wien Polizisten an
Am Südtiroler Platz in Wieden kam es gestern Vormittag zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Beamter verletzt wurde.
Polizisten der Inspektion Taubstummengasse erkannten gegen 10:15 Uhr einen 34-jährigen Mann russischer Staatsangehörigkeit, der einem Autofahrer mit einer Panne half. Der Mann war den Beamten bekannt, da er bei einer Amtshandlung am 19. Juli dieses Jahres wegen nicht bezahlter Strafakte in Höhe von 10.000 Euro mutmaßlich die Flucht ergriffen hatte.
Als die Polizisten den Mann anhalten wollten, soll dieser seine Umhängetasche einem Begleiter zugeworfen haben, der mit der Tasche flüchtete. Der 34-jährige Tatverdächtige soll daraufhin einem der Beamten mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser verletzt wurde.
Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann mutmaßlich erheblichen Widerstand, indem er Faustschläge und Fußtritte austeilte. Erst mit Unterstützung weiterer Beamter des Stadtpolizeikommandos Margareten konnte der Verdächtige überwältigt werden.
Drogenfund und Anzeige
Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Beamten eine Substanz, bei der es sich vermutlich um Crystal Meth handelt. Das mutmaßliche Suchtgift wurde sichergestellt. Der Mann wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.
Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen zu seinem geflüchteten Begleiter dauern an.
