Wien: Illegale Fleischerei in ehemaliger Apotheke aufgedeckt

In Wien-Ottakring ist am Dienstag ein weiterer illegaler Fleischbetrieb aufgeflogen. Nach Angaben der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien wurden rund 200 Kilogramm Fleisch in den Räumen einer ehemaligen Apotheke sichergestellt.

Entdeckt wurde das illegale Unternehmen bei einer Gewerbestreife des Einsatzteam Stadt Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen, gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) Wien.