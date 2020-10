Wien-Ottakring: Gegenseitige Beschuldigungen nach Bauchstichen

Was genau am Mittwochabend in der Gaullachergasse in Wien-Ottarking passiert ist, muss die Polizei erst klären, denn es steht Aussage gegen Aussage. Polizeibeamte wurden gegen 22.30 Uhr zu einer Wohnung gerufen, in der sich ein 35-Jähriger mit Stichwunden im Beinbereich befand.

Im Stiegenhaus zu der Wohnung befand sich ein augenscheinlich stark alkoholisierter 63 Jahre alter Pole, der angab, der 35-Jährige habe sich während einer Geburtstagsfeier selbst mit dem Messer verletzt.

Keine Lebensgefahr

Das Opfer beschuldigte wiederum den 63-Jährigen, dass dieser im Zuge eines Streits mit dem Messer auf ihn eingestochen haben soll. Der 63-Jährige wurde vorläufig festgenommen, das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung in ein Spital gebracht. Laut Spitalsauskunft besteht keine Lebensgefahr.