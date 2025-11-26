Wiens ÖVP-Chef Markus Figl ist nicht mehr Bezirksparteiobmann

Der ÖVP-Landesparteiobmann und Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, gibt den Posten als Bezirksparteiobmann ab. Folgen wird Gregor Raidl, Sohn des einstigen Nationalbankpräsidenten Claus Raidl.

Bis 2020 war der jüngere Raidl Vizeklubchef der Neos im ersten Bezirk, bevor er zur ÖVP wechselte. Bezirksvorsteher wird weiterhin Markus Figl bleiben.