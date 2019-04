Von Arzt bis Programmierer: Wien will Flüchtlingen zu Jobs verhelfen

Wien will Flüchtlingen schnell zu Jobs verhelfen. Zielgruppe sind Menschen, die bereits in ihren Heimatländern in qualifizierten Berufen - zum Beispiel als Arzt oder Programmierer - tätig waren. Spezielle Kurse sollen helfen, dass sie ihrer Tätigkeit auch hier nachgehen können.

Gebündelt sind die diversen Einzelmaßnahmen für Geflüchtete im Projekt "Core - Integration im Zentrum", das mehr als 80 Initiativen umfasst und von Selbsthilfetechniken für traumatisierte Personen bis hin zu Freizeitangeboten unterschiedliche Bereiche abdeckt. Derzeit liegt ein Schwerpunkt allerdings auf dem Arbeitsmarkt und hier speziell auf den Sektoren Medizin, IT, Pflege und Buchhaltung.

Bisher 105 Teilnehmer

Bei den Kursen geht es grundsätzlich darum, dass Teilnehmer mit dem nötigen Basis-Know-how ausgestattet werden, um erlernte Fähigkeiten hierzulande anwenden zu können. Dabei geht es etwa um den Erwerb berufsspezifischer Sprachkenntnisse, um etwa nötige Geschäftskorrespondenzen erledigen zu können, oder die Vorbereitung auf Zusatzprüfungen, um den Arztberuf in Österreich ausüben zu können. Angesprochen werden Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte. Bis dato wurden 105 Teilnehmer gezählt.

"Core steht für unser Bekenntnis, dass Integrationspolitik kein Almosenverteilen ist, sondern eine Hilfestellung, dass Menschen so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen können", erklärte Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky ( SPÖ). Die vier Berufsfelder seien insofern ausgewählt worden, als es hier einen Fachkräftemangel in der Stadt gebe.