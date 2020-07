Wien-Neubau: Motorradlenker stürzte in der Neustiftgasse

Ein 41-jähriger Motorradlenker verlor am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr laut Zeugenaussagen die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er eine Kreuzung in der Neustiftgasse in Wien-Neubau übersetzen wollte. Der Mann stürzte vom Motorrad und prallte gegen einen abgestellten Pkw, sein Fahrzeug prallte ebenfalls gegen das parkende Auto.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch diverse weitere abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Der 41-Jährige wurde mit Verletzungen unbekannten Grades ins Krankenhaus gebracht.