Donnerstag in der Früh stürzte offenbar ein Mann von einem Dach in der Schottenfeldgasse in Wien-Neubau. Wie schwer der Mann verletzt ist, war vorerst noch unklar.

Die Polizei bestätigte den Vorfall, geht derzeit aber von einem Arbeitsunfall aus, offenbar war bei dem Haus ein Baugerüst angebracht.

Mehr in Kürze.