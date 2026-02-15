Rechtsstreit: Wiener Musikhaus Doblinger kämpft weiter um Erhalt

„Wien ist die Stadt mit der besten Musik der Welt. Unvorstellbar, wenn Doblinger in der Dorotheergasse nicht mehr zu finden wäre, denn das Musikhaus ist ein Teil der Musikkultur Wiens.“ Diese Reaktion findet sich auf den Bericht des KURIER und deckt sich mit der Meinung jener 14.811 Personen, die die Petition zum Erhalt des Musikhauses Doblinger unterschrieben haben.

Eigentlich hätte das Musikhaus mit Jahresende aus der Dorotheergasse ausziehen müssen. Der Grund sind komplexe Rechtsstreitigkeiten über den Mietvertrag des Musikhauses mit dem Hauptmieter und der Eigentümer des Hauses, einer Privatstiftung. Noch kein Gerichtstermin Michael Fischer steht aber immer noch jeden Tag in dem Geschäft. „Die Leute fragen uns laufend, wie es uns geht, wir sind noch da“, sagt er, „wir versuchen immer noch, eine außergerichtliche Lösung zu erzielen.“

