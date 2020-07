Wien-Mariahilf: Ladendetektivin erwischt achtköpfige Familie beim Stehlen

Die Ladendetektivin eines Geschäfts auf der Mariahilfer Straße bemerkte am Mittwochabend, wie eine Familie versucht haben dürfte, mehrere Artikel aus dem Geschäft zu stehlen. Insgesamt sollen acht Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft an der Aktion beteiligt gewesen sein. Einige Artikel wurden bezahlt, während andere an der Kassa verbeigeschleust worden sein sollen.

Die Polizei stoppte die Familie: Ein Mann im Alter von 16 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 16 und 23 Jahren wurden festgenommen. Fünf weitere Frauen und Mädchen im Alter von 7, 9, 27 und 44 Jahren wurden auf freiem Fuß angezeigt. Bei der Vernehmung sollen die Personen die Tat aber geleugnet haben.