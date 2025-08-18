Aufmerksame Zeugin in Mariahilf: Autoeinbrecher auf frischer Tat ertappt

Eine aufmerksame Passantin wurde am Sonntagnachmittag in Wien-Mariahilf Zeugin eines mutmaßlichen Autoeinbruchs. Nach einem lauten, klirrenden Geräusch beobachtete sie, wie sich ein Mann offenbar durch eine zerbrochene Autoscheibe Zugang zu einem Fahrzeug verschaffte. Der Unbekannte soll Gegenstände aus dem Wagen entnommen haben und anschließend vom Tatort geflüchtet sein.

Schneller Fahndungserfolg Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten konnten kurze Zeit später einen Mann anhalten, auf den die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf. Der 46-jährige Verdächtige wurde im Bereich der Gumpendorfer Straße an einer Bushaltestelle angetroffen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten einen Notfallhammer sowie Gegenstände, die mutmaßlich aus dem aufgebrochenen Fahrzeug stammten.