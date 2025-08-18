Aufmerksame Zeugin in Mariahilf: Autoeinbrecher auf frischer Tat ertappt
Eine aufmerksame Passantin wurde am Sonntagnachmittag in Wien-Mariahilf Zeugin eines mutmaßlichen Autoeinbruchs. Nach einem lauten, klirrenden Geräusch beobachtete sie, wie sich ein Mann offenbar durch eine zerbrochene Autoscheibe Zugang zu einem Fahrzeug verschaffte. Der Unbekannte soll Gegenstände aus dem Wagen entnommen haben und anschließend vom Tatort geflüchtet sein.
Schneller Fahndungserfolg
Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten konnten kurze Zeit später einen Mann anhalten, auf den die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf. Der 46-jährige Verdächtige wurde im Bereich der Gumpendorfer Straße an einer Bushaltestelle angetroffen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten einen Notfallhammer sowie Gegenstände, die mutmaßlich aus dem aufgebrochenen Fahrzeug stammten.
Untersuchungshaft angeordnet
Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Überstellung des 46-Jährigen in eine Justizanstalt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Ob der Mann für weitere ähnliche Delikte verantwortlich sein könnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.
