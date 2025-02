Wien: Sohn attackiert Polizisten nach Rangelei mit Vater

Ein 22-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag, festgenommen worden, weil er nach einer Rangelei mit seinem Vater am Margaretengürtel in Wien-Meidling einen einschreitenden Polizisten mit Schlägen und Tritten attackiert hat.

Die Beamten waren im Zuge ihres Streifendienstes auf die körperliche Auseinandersetzung der beiden aufmerksam geworden, informierte die Polizei in einer Aussendung.