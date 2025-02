Wegen Nichtigkeiten haben zwei Bauarbeiter in Wien so zu streiten begonnen, dass ein Mann seinem Kollegen schlussendlich mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen und ihn dabei schwer verletzt haben soll. Auf einer Baustelle in der Märzstraße im Bezirk Penzing eskalierte die Meinungsverschiedenheit am frühen Donnerstagnachmittag, so die Polizei. Ein Mann soll dem Tatverdächtigen immer wieder bei der Arbeit im Weg gestanden sein. Das habe letztendlich ein Handgemenge ausgelöst.