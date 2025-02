Wien: Beeinträchtigte Frau lebte mehrere Wochen neben totem Vater weiter

Eine geistig beeinträchtigte 51-Jährige soll in einer Wohnung in Wien-Favoriten wochenlang neben ihrem toten Vater gelebt haben. Polizei und Feuerwehr bestätigten am Freitag einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung. Die Frau wurde nach dem Einsatz am 8. Februar an die Berufsrettung übergeben, berichtete deren Sprecher.