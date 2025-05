Wien: Mann hielt Bekannten für Räuber und bedrohte ihn mit Waffe

Ein Mann hat am Sonntag in Wien-Landstraße einen 46-jährigen Bekannten für einen per Fahndungsfoto gesuchten Räuber gehalten und ihn deshalb mit einer Schusswaffe bedroht. Der Bedrohte rief die Polizei, die den anderen Mann festnahm. Bei der Personendurchsuchung wurde eine Airsoft-Waffe sichergestellt.

Die Beamten konnten ausschließen, dass es sich bei dem 46-Jährigen um den Täter eines Raubes handelt, da dieser bereits gefasst worden war und die Fahndung eingestellt wurde.