Pfarre Penzing: Immer Ärger mit Hochwürden

Friede, Friede, Friede! Die zentrale Botschaft des neuen Papstes Leo XIV. mag sich auf die Konfliktherde in der Welt beziehen, sie gilt aber auch für jeden Einzelnen und erst recht für die katholische Kirche.

© Ali Schafler / First Look / picturedesk.com

Visitation durch Diözese

Bereits 2014 zog die Pfarre mediales Interesse auf sich: Pfarrer Christian Sieberer hatte sich mit (fast) allen in seiner Gemeinde, die den Umgangston des Geistlichen nicht länger hinnehmen wollten, überworfen; so waren etwa Ministranten in einen Streik getreten.

Die Folge war eine Visitation der Erzdiözese, die allerdings damit endete, dass Sieberer unter Auflagen bleiben durfte, der Pfarrgemeinderat aber abgesetzt wurde. Ein Nackenschlag für viele engagierte Mitglieder, die sich sukzessive von der Pfarre verabschiedeten.

Dazu muss man wissen, dass es Sieberer damals auch anderweitig zu lokaler Berühmtheit gebracht hatte, war er doch so etwas wie ein früher Influencer: Als „Pfaffenheini“ veröffentlichte er auf Youtube bizarre Videos und war sogar Gast bei „Wir sind Kaiser“. Doch ein Menschenfischer im biblischen Sinn war der „Pfaffenheini“ keineswegs, wie auch die bloß 193 Abonnenten seines Kanals belegen. Vielmehr verstörte er viele Schäfchen mit seinen exzentrischen Beiträgen, die sich auch um Teufel und Exorzismus drehten.

Seither ist es in Penzing wieder ruhig geworden – zu ruhig. „Es tut mir im Herzen weh, denn das war einmal so eine aktive Pfarre. Jetzt ist de facto alles tot“, sagt Hans Strobl, der sich seit Jahrzehnten in der Kirche engagiert – zuletzt im Chor und der Theatergruppe. Und dort im Herbst plötzlich ausgesperrt war.

„Eine Woche vor der Generalprobe unserer ,Gräfin Mariza‘ teilte uns der Pfarrer per Mail mit, dass das Pfarrzentrum wegen angeblich massiver Schäden gesperrt werden muss“, berichtet Strobl. Nachsatz: „Das hat uns sehr getroffen.“ Die Operette wird im Juni im Gymnasium Fichtnergasse nachgeholt, nachdem man selber Ersatz organisiert habe.

Allen anderen Gruppen sei es ähnlich ergangen: Musikschule, Kinderchor, Pfadfinder – alle, die die zerrüttete Gemeinschaft noch lebendig gehalten haben, waren ausgeschlossen. Auch Nicole Marte, Leiterin der benachbarten Musikschule, kann den Saal nicht mehr nutzen und musste ihr Sommerfest absagen. Sie verlangte Hilfe und Antworten der Erzdiözese, blitzte aber ab: „Es geht nicht, dass ein Pfarrer so eine Macht besitzt, eine ganz Community zerstört und dabei von der Erzdiözese gedeckt wird.“

Man habe sogar gemeinsam (finanzielle) Hilfe angeboten für eine Sanierung – doch diese sei zurückgewiesen worden.