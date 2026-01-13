Männer stahlen Luxusuhren im sechsstelligen Wert aus Kofferraum
Zwei Männer haben einen 43-Jährigen am 10. November 2025 in der Früh in Wien-Landstraße um hochpreisige Luxusuhren gebracht. Das Duo stahl sie dem Besitzer aus einem Kofferraum bei einer Tankstelle, während der Geschäftsmann sich gerade im Tankstellenshop aufhielt.
Zuvor hatte der Mann eine Messe besucht und die Uhren dort ausgestellt. Der Schaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobereich, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag.
Der Mann war die Tankstelle im Bereich Franzosengraben um kurz nach 8 Uhr angefahren, weil plötzlich die Reifendruckkontrollleuchte blinkte. Zudem betankte er seinen Wagen. Die Unbekannten nutzten daraufhin die Gelegenheit, entwendeten die Uhren aus dem unversperrten Kofferraum und flüchteten. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der APA sagte, sei es "naheliegend, dass das Opfer zuvor observiert wurde".
Hinweise erbeten
Eine Überwachungskamera der Tankstelle zeichnete die Tat auf. Die Landespolizeidirektion veröffentlichte am Dienstag auch Fotos der beiden Verdächtigen. Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Männer machen können, werden ersucht, sich - auch anonym - an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01 31310-62660 oder 01 31310-62661 zu wenden.
