Zwei Männer haben einen 43-Jährigen am 10. November 2025 in der Früh in Wien-Landstraße um hochpreisige Luxusuhren gebracht. Das Duo stahl sie dem Besitzer aus einem Kofferraum bei einer Tankstelle, während der Geschäftsmann sich gerade im Tankstellenshop aufhielt.

Zuvor hatte der Mann eine Messe besucht und die Uhren dort ausgestellt. Der Schaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobereich, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag.