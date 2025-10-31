31-Jähriger raste mit 121 km/h durch Laxenburger Straße
Anstatt der erlaubten 50 km/h raste der Mann mit 121 km/h durch Liesing. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.
Am Donnerstag ging der Wiener Polizei ein Raser ins Netz: Die Beamten führten auf der Laxenburger Straße Geschwindigkeitsmessungen durch.
Dabei erwischten sie einen 31-jährigen Türken, der mittels Lasermessgerät mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen wurde - bei erlaubten 50 Stundenkilometern.
Raser-Auto beschlagnahmt
Der Mann wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein vor Ort abgenommen, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der 31-Jährige wurde zudem angezeigt, vermeldete die Exekutive.
Kommentare