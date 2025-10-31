Wien-Liesing

31-Jähriger raste mit 121 km/h durch Laxenburger Straße

Polizist bei der Tempokontrolle.
Anstatt der erlaubten 50 km/h raste der Mann mit 121 km/h durch Liesing. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.
31.10.25, 13:49
Kommentare

Am Donnerstag ging der Wiener Polizei ein Raser ins Netz: Die Beamten führten auf der Laxenburger Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. 

"Exzessive" Raser auf A4 und A2 aus dem Verkehr gezogen

Dabei erwischten sie einen 31-jährigen Türken, der mittels Lasermessgerät mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen wurde - bei erlaubten 50 Stundenkilometern. 

Raser-Auto beschlagnahmt

Der Mann wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein vor Ort abgenommen, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der 31-Jährige wurde zudem angezeigt, vermeldete die Exekutive.

Mehr zum Thema

Liesing Blaulicht
(kurier.at, sta)  | 

Kommentare