31-Jähriger raste mit 121 km/h durch Laxenburger Straße

Am Donnerstag ging der Wiener Polizei ein Raser ins Netz: Die Beamten führten auf der Laxenburger Straße Geschwindigkeitsmessungen durch.

Dabei erwischten sie einen 31-jährigen Türken, der mittels Lasermessgerät mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen wurde - bei erlaubten 50 Stundenkilometern.

Raser-Auto beschlagnahmt

Der Mann wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein vor Ort abgenommen, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der 31-Jährige wurde zudem angezeigt, vermeldete die Exekutive.