"Exzessive" Raser auf A4 und A2 aus dem Verkehr gezogen

Gleich zwei Fälle von "exzessiver Geschwindigkeitsüberschreitung" vermeldet die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag. Die Raser gingen der Exekutive Donnerstagmittag auf der A2 und auf der A4 ins Netz.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat führten gegen 11:40 Uhr auf der A 4 auf Höhe Bruck an der Leitha Radarkontrollen durch, als ein Pkw mit 163 km/h an ihnen vorbeidonnerte. Zu dieser Zeit war aufgrund der Ausleitung des Verkehrskontrollplatzes Bruck an der Leitha die Geschwindigkeit mittels Überkopfweiser auf 80 km/h beschränkt.

Auto beschlagnahmt

Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat-FGP hielt den Pkw auf der Mannswörther Straße in Schwechat an. Der 30-jährigen ungarischen Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, ihr Pkw vorläufig beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Die Lenkerin wird der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

Wenig später hat ein Pkw-Lenker auf der A2 eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf. Der Lenker erhöhte sukzessive seine Fahrgeschwindigkeit.