Am vergangenen Mittwoch haben Wiener Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Höpflergasse in Wien-Liesing einen 24-jährigen mutmaßlichen Drogendealer angehalten. Doch als sie diesen kontrollieren wollten, ergriff der Mann die Flucht.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und nahmen den Verdächtigen schon kurz darauf fest. Bei ihm wurden 500 Gramm Drogen und 315 Euro gefunden.