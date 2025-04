Wien: Mädchen fällt beim Fahrradfahren in einen Schacht

Eine Sechsjährige ist am Sonntagnachmittag in Wien-Liesing nach dem Sturz mit ihrem Fahrrad in den Schacht eines Regenwasser-Rückhaltebeckens gefallen und verletzt worden. Das Mädchen wurde von der Berufsfeuerwehr mit einer Rettungswanne über einen Flaschenzug an der Drehleiter herausgehoben.

Trotz eines Helms hatte es leichte Kopfverletzungen und Prellungen erlitten und wurde mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.