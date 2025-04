57-Jähriger soll Nachbarn in Wien mit Eisenstange schwer verletzt haben

Ein 57-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag einem Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf vermutlich mit einer Eisenstange schwere Verletzungen zugefügt haben. Laut Zeugen soll es vor der Gewalttat gegen 3 Uhr einen lautstarken Streit zwischen den beiden Männern gegeben haben.

Der Verdächtige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Nachdem das Opfer aus der Wohnung flüchten und einen Notruf abgeben konnte, wurde der Verdächtige in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen.