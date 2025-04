Jugendliche überfielen Passanten nachts beim Prater mit Pfefferspray

Mehrere Jugendliche sollen in der Nacht auf Sonntag in Wien-Leopoldstadt einen Passanten unter Anwendung von Pfefferspray beraubt haben. Zu dem Überfall kam es gegen 3 Uhr beim Kratky-Baschik-Weg in der Nähe des Praters.

Im Zuge einer Sofortfahndung nahmen Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau zwei Verdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren fest. Sie sollen mit weiteren bisher unbekannten Tätern dem leicht verletzten Opfer Geld, ein Handy sowie eine Armbanduhr geraubt haben.

Die Tatverdächtigen, beide syrische Staatsbürger, befinden sich in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.