24-Jährige attackiert Ehemann in Liesing mit Messer

In der Wohnung eines 33-jährigen Mannes in Wien-Liesing soll es am frühen Sonntagmorgen um 5 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit seiner 24-jährigen Ehefrau gekommen sein. Die Frau soll dann ein Küchenmesser gezogen und ihren Ehemann damit im Halsbereich verletzt haben. Der 33-Jährige verließ die Wohnung und rief die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, befand sich der Mann auf der Straße vor der Wohnung. Er wurde in weiterer Folge durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt, lehnte jedoch eine weitere Versorgung in einem Krankenhaus ab.

Frau verweigerte Aussage

Die 24-Jährige konnte in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Die Beschuldigte verweigerte die Aussage und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.