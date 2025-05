Gestohlener E-Scooter von Besitzer geortet: Polizei nahm Verdächtigen fest

Ein 34-jähriger Mann konnte am Mittwochabend seinen gestohlenen E-Scooter dank einer technischen Vorrichtung bis zu einer Wohnung in Wien-Landstraße verfolgen.

WEGA-Einsatz nach verweigertem Zutritt

Beamte der Polizeiinspektion Fiakerplatz forderten die Bewohner auf, die Wohnungstür zu öffnen, was diese zunächst verweigerten. Daraufhin wurde die Spezialeinheit WEGA angefordert. Bevor es zu einer gewaltsamen Öffnung kam, wurde die Tür schließlich doch von innen entriegelt. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf drei slowakische Staatsangehörige an: eine 50-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 36 und 48 Jahren.