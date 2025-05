17-Jähriger fiel beim Westbahnhof auf U-Bahngleise und rettete sich selbst

Ein 17-Jähriger ist auf die Gleise der U-Bahnlinie U3 am Wiener Westbahnhof gestürzt, hat sich aber selbst vor der einfahrenden U-Bahn retten können, bestätigte eine Polizeisprecherin der APA einen Medienbericht von oe24.at am Donnerstag. Der Jugendliche soll am frühen Donnerstagmorgen aus Unachtsamkeit auf die Gleise gefallen sein und sich dann in die Schutznische zurückgezogen haben. Der U-Bahnfahrer bemerkte ihn und leitete eine Notbremsung ein.