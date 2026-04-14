Drogenfund in Wien: Arbeiter finden Meth im Wert von 150.000 Euro

Bei Renovierungsarbeiten in einem Keller im 3. Wiener Gemeindebezirk, Wien-Landstraße , haben Arbeiter am Montagnachmittag eine beträchtliche Menge Methamphetamin entdeckt. Die Arbeiter stießen auf eine verdächtige Plastiktasche und alarmierten umgehend die Polizei, die den Fund sicherstellte und zur weiteren Untersuchung ins Landeskriminalamt Wien brachte.

Drogen im Wert von mindestens 150.000 Euro

Die Überprüfung im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, bestätigte den Verdacht: In der Tasche befanden sich 1,5 Kilogramm Methamphetamin mit hohem Reinheitsgehalt. Nach Einschätzung der Behörden beläuft sich der potentielle Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen auf mindestens 150.000 Euro.

Wie die illegalen Substanzen in den Keller des Gebäudes in Wien-Landstraße gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Untersuchungen zu den Hintergründen des Drogenfundes aufgenommen.