Per Kamera beobachtet: Frauen wollten in Wohnungen einbrechen

Zwei Frauen haben am späten Donnerstag Nachmittag des Christtags versucht, in zwei Wohnungen in Wien-Landstraße einzubrechen. Pech für das Duo: Der Inhaber einer der Wohnungen beobachtete das Geschehen mittels einer Kamera an der Eingangstür über sein Handy und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten das Duo im Stiegenhaus festnehmen. Es behauptete, Schlafplätze gesucht zu haben und erst zwölf bzw. 13 Jahre alt zu sein.