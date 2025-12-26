Per Kamera beobachtet: Frauen wollten in Wohnungen einbrechen
Der Wohnungsinhaber beobachtete die Frauen mittels Kamera an der Eingangstür und alarmierte die Polizei.
Zwei Frauen haben am späten Donnerstag Nachmittag des Christtags versucht, in zwei Wohnungen in Wien-Landstraße einzubrechen. Pech für das Duo: Der Inhaber einer der Wohnungen beobachtete das Geschehen mittels einer Kamera an der Eingangstür über sein Handy und alarmierte die Polizei.
Die Einsatzkräfte konnten das Duo im Stiegenhaus festnehmen. Es behauptete, Schlafplätze gesucht zu haben und erst zwölf bzw. 13 Jahre alt zu sein.
Die Ermittler bezweifeln die Aussagen der Frauen: Beamte konnten bei ihnen ZU Einbruchszwecken umfunktionierte Scheren sicherstellen. In der späteren Vernehmung verweigerten die Beiden die Aussage. Die Identitäten der Frauen blieben unklar, sie dürften aber aus Serbien kommen.
Kommentare