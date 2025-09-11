Gesucht: Klima-Ideen für die Josefstadt und Penzing

Das Wiener Klimateam startet in einen neuen Durchgang. Gesucht werden Ideen, um Bezirke klimafreundlicher zu gestalten, diesmal für die Josefstadt und Penzing .

Eingebracht werden können Vorschläge zu den Themen erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, klimafreundliche Mobilität oder Ideen, die sich auf einen klimafitten Stadtraum beziehen.

Anwohner entscheiden

Das Klimateam ist ein Beteiligungsprojekt, das der Bevölkerung aktive Mitgestaltung ermöglichen soll. Willkommen sind große Ideen ebenso wie kleine Verbesserungsvorschläge. Bis zum 10. Oktober können die Ideen per Postkarte, die an jeden Haushalt in den Bezirken ausgesendet wird, oder auch online eingebracht werden.

Im Anschluss gibt eine Expertengruppe der Stadt Wien eine fachliche Einschätzung und Prüfung zur Umsetzbarkeit ab. Was schlussendlich verwirklicht wird, entscheiden die Bezirksbewohner in Form einer „repräsentative Bürgerinnen-Jury“. Die ausgewählten Projekte werden nach der endgültigen Abstimmung im Frühjahr 2026 innerhalb von drei Jahren umgesetzt.