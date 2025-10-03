Medizinischer Notfall deckt auf: Wiener Pensionist hortet illegale Waffen

Bei einem medizinischen Notfall in Wien-Josefstadt ist nicht nur ein 82-Jähriger von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei hat in der Wohnung auch illegale Waffen sichergestellt. Der Senior besaß u.a. sechs Faustfeuerwaffen ohne entsprechende Berechtigung.

Nationalsozialistische Gegenstände gefunden

Unter den zahlreichen Blankwaffen befand sich auch ein Stock mit Metallspitze, der von den Beamten als verbotene Waffe eingeordnet wurde. Ebenfalls im Besitz des Mannes befanden sich Gegenstände mit nationalsozialistischem Hintergrund. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet.