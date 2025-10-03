Wien-Alsergrund: Wieder illegale Beauty-Klinik aufgeflogen

Wieder ist in Wien eine illegal betriebene Beauty-Klinik entdeckt worden. Für die Gruppe Sofortmaßnahmen, die mit Polizei, Finanzpolizei und den zuständigen Stellen der Stadt am Donnerstag in einem Schönheitssalon am Alsergrund einschritt, war es schon der sechste einschlägige Fall. In dem Nagelstudio seien nicht nur Nägel gefeilt und lackiert, sondern auch Botox und Filler angeboten worden, was nur medizinisch qualifiziertem Personal erlaubt ist.