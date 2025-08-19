Illegale Beautyklinik in Wien-Rudolfsheim - Polizei sucht Opfer

Nachdem die Polizei mit Beamten der Stadt Wien und weiterer Behörden mehrere illiegale Schönheitskliniken in Wien ausgehoben hat, suchen die Ermittler nun mögliche weitere Opfer und Zeugen. Drei mutmaßliche Täterinnen sollen etwa in einer Klinik im Bereich der Felberstraße ohne entsprechende medizinische Ausbildung Behandlungen mit Botox und Hyaluron durchgeführt haben.

Verdacht der Kurpfuscherei

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger sind bisher vier Opfer bekannt, bei denen Komplikationen nach den Behandlungen auftraten.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Kurpfuscherei führt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus. Mögliche weitere Opfer oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall haben, wurden ersucht, sich an das Kriminalreferat Fünfhaus unter SPK-W-15-Referate@polizei.gv.at zu wenden.