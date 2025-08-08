Hietzing

Wiener fuhr mit Auto auf Leitschiene auf: Medizinisches Problem am Steuer

Der Mann rief selbst die Polizei und wurde kurz darauf festgenommen
Zwei Polizisten waren als Ersthelfer vor Ort. Die Berufsrettung brachte den Fahrer ins Spital.
08.08.25, 09:55
Ein 52-Jähriger hat Freitagfrüh während einer Autofahrt in Wien-Hietzing wegen eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems die Herrschaft über seinen Wagen verloren.

Das Auto fuhr am Hietzinger Kai auf eine Leitschiene auf, berichtete ein Sprecher der Berufsrettung der APA. Zwei Polizisten, die den Unfall beobachtet hatten, wurden Ersthelfer. Der Lenker kam nach Reanimation durch die Berufsrettung in ein Spital.

Polizisten aufgefallen

Den beiden Polizisten war der andere Verkehrsteilnehmer schon aufgefallen, weil er plötzlich Schlangenlinien gefahren sei. Laut dem Rettungssprecher dürfte er wohl während der Fahrt einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben. Durch den Anprall auf die Leitschiene zog sich der 52-Jährige indes keine gröberen Verletzungen zu. Der Unfall hatte sich kurz vor 6.00 Uhr zugetragen.

