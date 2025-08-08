Wiener fuhr mit Auto auf Leitschiene auf: Medizinisches Problem am Steuer

Ein 52-Jähriger hat Freitagfrüh während einer Autofahrt in Wien-Hietzing wegen eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems die Herrschaft über seinen Wagen verloren.

Das Auto fuhr am Hietzinger Kai auf eine Leitschiene auf, berichtete ein Sprecher der Berufsrettung der APA. Zwei Polizisten, die den Unfall beobachtet hatten, wurden Ersthelfer. Der Lenker kam nach Reanimation durch die Berufsrettung in ein Spital.