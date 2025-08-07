Handwerker wurden in Wien von Wohnungsmieter mit Messer bedroht

Während zwei Handwerker heute Nachmittag Reparaturarbeiten in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wien-Favoriten durchführten, bedrohte der Wohnungsmieter plötzlich einen der Männer mit einem Messer.

Der Tatverdächtige betrat das Badezimmer, in dem sich der 58-jährige Installateur aufhielt, und führte mehrfach Stichbewegungen mit einem Küchenmesser in dessen Richtung aus. Dem Handwerker und seinem 59-jährigen Kollegen gelang es, sich aus der Wohnung auf die Straße zu flüchten und umgehend die Polizei zu verständigen. Beide Männer blieben bei dem Vorfall unverletzt .

Als kurz darauf Beamtinnen der Polizeidiensthundeeinheit an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, konnten sie den 41-jährigen Tatverdächtigen mit österreichischer Staatsbürgerschaft im Stiegenhaus des Wohnhauses antreffen.

Ermittlungen zum Motiv laufen

Er zeigte sich aggressiv und schrie unverständlich, konnte jedoch gesichert und vorläufig festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe – ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von etwa 20 Zentimetern – wurde in der Wohnung am Boden liegend aufgefunden und sichergestellt.