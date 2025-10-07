Überfallen in eigener Wohnung: Trio raubt Frau in Hernals aus
Eine junge Frau ist Montagnachmittag in ihrer Wohnung in Wien-Hernals überfallen worden.
Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Aber gegen 16.00 Uhr klopfte es an ihrer Tür in der Gschwandnergasse. Als die 20-Jährige öffnete, stürmten drei Frauen in die Räumlichkeiten, zogen sie an den Haaren und schlugen sie, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Das Trio riss dem Opfer 800 Euro aus der Hand und flüchtete.
Ermittlungen laufen
Die 20-Jährige konnte sich noch rechtzeitig das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges aufschreiben und die Polizei verständigen. Die drei Frauen - zwei 24-jährige und eine 15-jährige Rumänin - wurden kurze Zeit später festgenommen. Ob sich die Frauen allesamt kannten und ob es um das Eintreiben von Schulden ging, ist noch unklar. Die drei mutmaßlichen Räuberinnen wurden festgenommen.
