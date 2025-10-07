Überfallen in eigener Wohnung: Trio raubt Frau in Hernals aus

Eine junge Frau ist Montagnachmittag in ihrer Wohnung in Wien-Hernals überfallen worden.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Aber gegen 16.00 Uhr klopfte es an ihrer Tür in der Gschwandnergasse. Als die 20-Jährige öffnete, stürmten drei Frauen in die Räumlichkeiten, zogen sie an den Haaren und schlugen sie, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Das Trio riss dem Opfer 800 Euro aus der Hand und flüchtete.