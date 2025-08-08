Gewaltsamer Streit mit Glasflasche und Tritten: Mann in Hernals festgenommen

Ein 29-Jähriger soll am Donnerstag einen 26-Jährigen in Wien-Hernals mit Tritten und einer abgebrochenen Glasflasche verletzt haben.

Der Jüngere wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei seiner Einvernahme behauptete der Beschuldigte allerdings, er habe sich nur gegen einen Angriff des 26-Jährigen zur Wehr gesetzt, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag.

Verdächtiger bestritt Angaben

Der Ältere war am Tatort in der Steinergasse zunächst vorläufig festgenommen worden. Später wurde der aus Äthiopien stammende Verdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien unter dem Verdacht der schweren Körperverletzung in eine Justizanstalt überstellt.

Mit dessen Vorwürfen konfrontiert, bestritt der verletzte somalische Staatsbürger die Angaben des 29-Jährigen. "Der 26-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt", sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.