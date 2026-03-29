Mann bedrohte Security am Wiener Hauptbahnhof mit Messer

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Ein 41-Jähriger hat am Samstagabend einen Security-Mitarbeiter am Wiener Hauptbahnhof im Bezirk Favoriten mit einem Messer bedroht.

Als der Pole wegen seines Verhaltens des Bahnhofs verwiesen worden war, reagierte er aggressiv, zückte ein Taschenmesser und drohte dem Bahn-Mitarbeiter mit dem Umbringen.