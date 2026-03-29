Kriminalität

Mann bedrohte Security am Wiener Hauptbahnhof mit Messer

Am Wiener Hauptbahnhof eskalierte ein Vorfall: Ein Mann zückte ein Messer und bedrohte einen Security-Mitarbeiter – die Polizei griff ein.
29.03.2026, 12:38

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Ein Wegweiser zum Wiener Hauptbahnhof mit einem Zug im Hintergrund.

Zusammenfassung

  • 41-jähriger Mann bedrohte Security-Mitarbeiter am Wiener Hauptbahnhof mit Messer.
  • Der Mann wurde nach aggressivem Verhalten des Bahnhofs verwiesen und drohte mit dem Umbringen.
  • Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest.

Ein 41-Jähriger hat am Samstagabend einen Security-Mitarbeiter am Wiener Hauptbahnhof im Bezirk Favoriten mit einem Messer bedroht.

Als der Pole wegen seines Verhaltens des Bahnhofs verwiesen worden war, reagierte er aggressiv, zückte ein Taschenmesser und drohte dem Bahn-Mitarbeiter mit dem Umbringen.

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Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag.

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Agenturen, haipa  | 

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