Buttersäureangriff im Hanusch-Krankenhaus: Verdächtige festgenommen

Eine Frau soll Mittwochmittag einen Arzt im Hanusch-Krankenhaus in Wien-Penzing vermutlich mit Buttersäure attackiert haben.

Polizeisprecher Philipp Haßlinger bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Bericht von "heute.at". Eine Verdächtige sei festgenommen worden, der Einsatz noch im Laufen.

Die Buttersäure führte im gesamten Haus zu Geruchsbelästigungen. Die Hintergründe der Attacke und wie viele Personen betroffen waren, waren zunächst unklar.

Einige Ambulanzen sind geschlossen

Auch eine Sprecherin der Österreichischen Gesundheitskasse bestätigte den Vorfall. Aufgrund der erheblichen Geruchsbelästigung mussten die Ambulanzen für Lungenheilkunde, Rheumatologie und Dermatologie bis Donnerstag geschlossen werden. Ein spezialisiertes Reinigungsteam wurde bereits mit den entsprechenden Arbeiten betraut.

Durch das rasche Eingreifen der Security konnte eine weitere Gefährdung verhindert werden, so die Sprecherin Sabine Mlcoch. Der Schutz der Mitarbeitenden sowie Patientinnen und Patienten habe höchste Priorität.