Ein Mann hat am vergangenen Freitag nach dem Genuss eines Getränks in einem Lokal beim Schlingermarkt in Wien-Floridsdorf Verätzungen im Mund- und Rachenraum erlitten.

Die alarmierte Rettung stellte mit einem Blutgasanalysegerät eine leichte Vergiftung fest, sagte Sprecher Daniel Melcher. Wovon diese verursacht wurde, ist unklar. Die Flasche und die darin befindliche Flüssigkeit wurden sichergestellt. Laut Polizei laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.