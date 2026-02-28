Wiener Polizei fahndet nach Mann, der Frau gewürgt und bedroht hat
Die Wiener Polizei fahndet nach einem 42-jährigen Tatverdächtigen nach einem Fall von Gewalt in der Privatsphäre in Wien-Meidling am vergangenen Freitag. Der syrische Staatsbürger soll demnach gegen 18 Uhr nach seine Frau nach einem Streit gewürgt haben.
Außerdem soll er ihr gedroht haben, sie zu töten, wenn sie die Polizei verständige. Ein Angehöriger rief die Polizei, der Mann flüchtete aus der Wohnung, bevor die Beamten dort eintrafen.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Das verletzte Opfer wurde nach einer notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete schließlich die Festnahme des Mannes an.
Kommentare