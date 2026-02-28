Wien

Wiener Polizei fahndet nach Mann, der Frau gewürgt und bedroht hat

Ein 42-Jähriger soll Frau seine Frau gewürgt und mit dem Töten bedroht haben. Er floh, bevor die Polizei eintraf.
28.02.2026, 15:01

Polizei

Die Wiener Polizei fahndet nach einem 42-jährigen Tatverdächtigen nach einem Fall von Gewalt in der Privatsphäre in Wien-Meidling am vergangenen Freitag. Der syrische Staatsbürger soll demnach gegen 18 Uhr nach seine Frau nach einem Streit gewürgt haben.

Außerdem soll er ihr gedroht haben, sie zu töten, wenn sie die Polizei verständige. Ein Angehöriger rief die Polizei, der Mann flüchtete aus der Wohnung, bevor die Beamten dort eintrafen.

Das verletzte Opfer wurde nach einer notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete schließlich die Festnahme des Mannes an.

Wien Meidling
Agenturen  | 

