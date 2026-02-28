Wiener Polizei fahndet nach Mann, der Frau gewürgt und bedroht hat

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:

Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555

Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at

Frauenhaus-Notruf: unter 057722

Österreichischen Gewaltschutzzentren : 0800/700-217

Polizei-Notruf: 133

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at