25 Projekte, die Wiener Grätzl aufwerten sollen

Seit dem Start der Förderschiene „Grätzllabor“ im April wurden 25 Projekte in zwölf Bezirken beschlossen, bilanzierte Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Sonntag: „Mit dem Grätzllabor können die Wienerinnen und Wiener ihr Grätzl mitgestalten und einen Beitrag zu mehr Lebensqualität in unserer Stadt leisten“.

Dabei kann es sich um kleine Verbesserungen handeln – von Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen. Gegenüber eines begrünten Parklets in der Cumberlandstraße in Penzing wurde etwa ein Hydrant so umgerüstet, dass Bewohnerinnen und Bewohner künftig leicht Wasser zum Gießen der Begrünung am Parklet holen können.