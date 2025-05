Gedenkkultur: 4 neue „Steine der Erinnerung“ für Döbling

Wer aufmerksam durch Wien marschiert, dem werden die Messingtafeln vielleicht schon aufgefallen sein. Die sogenannten „ Steine der Erinnerung “ sollen an die jüdischen Opfer des Holocaust erinnern und werden jeweils direkt vor den Häusern, in denen diese einst lebten, angebracht. Jeweils mit den Namen der jüdischen Opfer, die von den Nazis aus Wien vertrieben und ermordet wurden.

Am Montagnachmittag werden in Döbling vier neue Stationen eröffnet. Nach einer Zeremonie im Beethovenpark mit Vertretern der Bezirksvorstehung sowie den Angehörigen und Initiatoren aus den USA, Deutschland, Großbritannien und Österreich werden die neuen Stationen gemeinsam besucht.

Vier neue Adressen

Sie befinden sich an den Adressen Langackergasse 37, Leidesdorfgasse 4A, Kreindlgasse 26 und Hasenauerstraße 28. Zwölf Wohnhäuser mit „Steinen der Erinnerung“ gab es bereits davor im 19. Bezirk. In ganz Wien sind es mittlerweile sogar schon 1.000 Adressen mit diesen Gedenkplaketten, die an rund 4.000 Opfer des Holocausts namentlich erinnern. Insgesamt wurden mehr als 64.400 österreichische Jüdinnen und Juden ermordet.