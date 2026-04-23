E-Scooter-Diebstahl in Wien: Ortung überführt Serientäter

Eine Frau in Wien-Penzing erlebte am Dienstagmorgen eine unangenehme Überraschung: Ihr im Stiegenhaus mit einer Sperrkette gesicherter E-Scooter war verschwunden. Dank moderner Technologie konnte sie das Fahrzeug jedoch orten und verständigte umgehend die Polizei. Die einschreitenden Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus und der Bereitschaftseinheit konnten im Rahmen einer Sofortfahndung den E-Scooter auf einem Gehsteig vor einem Haus ausfindig machen.

Neben dem E-Scooter fanden die Polizisten drei Fahrräder sowie mehrere Taschen mit diversen elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets und Laptops. Während der Sachverhaltsklärung näherten sich zwei Männer, die offenbar die Gegenstände in ein geparktes Fahrzeug laden wollten. Beide konnten laut Polizeibericht keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen und stehen daher im Verdacht, diese unrechtmäßig erworben zu haben.

Verdächtiger war geständig

Bei der Einvernahme durch Beamte des Landeskriminalamtes Wien war einer der Beteiligten, ein 44-jähriger slowakischer Staatsangehöriger, geständig. Der Tatverdächtige gab laut Polizei an, einige der Gegenstände in der Vergangenheit gestohlen zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an, da möglicherweise weitere Diebstähle aufgeklärt werden könnten.