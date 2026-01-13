Wien

Wien: Französin bedrohte Mitbewohnerin in Obdachlosenheim mit Messer

Der Schriftzug „Polizei“ und das österreichische Wappen auf einem Polizeiauto.
37-jährige Französin bedrohte Mitbewohnerin in Wiener Obdachlosenunterkunft mit Messer und wurde nach Geständnis angezeigt.
13.01.26, 15:16

In einer Obdachlosenunterkunft in Wien-Meidling kam es am Montagvormittag zu einem bedrohlichen Zwischenfall. Eine 37-jährige französische Staatsangehörige soll eine 57-jährige Mitbewohnerin mit einem Messer bedroht haben. Der bedrohten Frau gelang die Flucht, woraufhin sie umgehend Mitarbeiter der Einrichtung informierte, die den Polizeinotruf wählten.

Festnahme nach Alarmierung

Beamte der Polizeiinspektion Hohenbergstraße rückten nach der Alarmierung aus und nahmen die mutmaßliche Täterin vorläufig fest. Bei ihrer Vernehmung gab die Beschuldigte an, die Bedrohung begangen zu haben. Als Motiv für die mutmaßliche Tat nannte sie einen länger schwelenden Streit mit der 57-jährigen Mitbewohnerin.

Anzeige auf freiem Fuß

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 37-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Konflikts zwischen den beiden Bewohnerinnen der Obdachlosenunterkunft dauern an. 

