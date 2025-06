Wien: Mann mit Pfefferspray und Schlägen attackiert

Vier unbekannte Täter sollen einen 33-Jährigen geschlagen, mit Pfefferspray angegriffen und beraubt haben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 4.30 Uhr am Franz-Josefs-Kai in Wien-Innere Stadt, berichtete die Polizei am Montag per Aussendung.

Ein 52-jähriger Zeuge soll versucht haben, dem Opfer zu helfen, und wurde ebenfalls attackiert. Der 33-Jährige wurde verletzt und in ein Spital gebracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg, hieß es.