Tote 27-Jährige in Wohnung: Polizei ermittelt in alle Richtungen

Nachdem eine 27-jährige Frau am Samstag tot in ihrer Wohnung in Wien-Margareten gefunden worden ist, ermittelt die Polizei weiterhin in alle Richtungen. Laut dem vorläufigen gerichtsmedizinischen Gutachten könne Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden, teilte eine Polizeisprecherin am Montag auf APA-Nachfrage mit.

Derzeit warte man auf den Obduktionsbericht. Das könne mehrere Wochen dauern, hieß es. Zudem waren Einvernahmen im Gange.